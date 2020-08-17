مصرف يعلن شمول دوائر جديدة بوزارة الداخلية بالسلف الشخصية

2020/08/17 | 13:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) … اعلن مصرف الرافدين عن شمول دوائر أخرى جديدة في وزارة الداخلية وتشكيلاتها بالسلف الشخصية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه “تم شمول تشكيلات وزارة الداخلية بالسلف وهي: – مديرية جنسية وجوازات والاقامة في محافظة بابل – مديرية احوال الكرخ – الادلة الجنائية في بغداد -مديرية شرطة الطاقة – حرس الحدود – المقر […]

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