تقرير يكشف كواليس فنانة خدعت الجمهور لسنوات… ليتبين أنها “رجل”!

2020/08/17 | 13:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة سلط تقرير الضوء على فنان مصري كانت معظم أدواره نسائية، الأمر الذي جعل الجمهور لسنوات طويلة يعتقدوه بأنه سيدة، والتي تدعى جمالات كفتة واشتهرت في عدد كبير من الافلام، حيث ان الاسم الحقيقي للفنان حسين ابراهيم ومثل كل ادواره بدور سيدة ولم يظهر بشخصيته الحقيقية كرجل سوى مرة واحدة.وجاء في […]

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