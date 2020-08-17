الحالة الجوية في العراق: استقرار في درجات الحرارة ليومي الإثنين والثلاثاء

2020/08/17 | 13:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” الطقس في العراق بحسب الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ليومي الإثنين والثلاثاء.

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