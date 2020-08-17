مقابلة مع المخرج فردريكو فيلليني - جواد بشارة

2020/08/17 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة مقابلة مع فلليني حول فيلمه جوليتا والأرواحمجلة سينما 65 العدد 99 سبتمبر – أكتوبر 1965من تحت غبار الأرشيف: في أحد الأيام طلب من المخرج والناقد السوري الصديق صلاح سرميني الكتابة لمجلة الحياة السينمائية السورية فقمت بترجمة مقابلتين الأولى مع مايكل أنجيلو أنطونيوني والثانية مع فردريكو فيلليني، أرسل الأخ الصديق صلاح سرميني الأولى للمجلة ونشرت بالفعل وضاعت الثانية في ركام أرشيفي مدة أربعة عقود و ......





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