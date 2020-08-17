2020/08/17 | 14:02 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتية يتهم الإمارات باستغلال القضية الفلسطينية للتطبيع مع إسرائيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/17 | 14:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتية يتهم الإمارات باستغلال القضية الفلسطينية للتطبيع مع إسرائيل) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتية يتهم الإمارات باستغلال القضية الفلسطينية للتطبيع مع إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).