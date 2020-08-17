انخفاض نسبة النازحين في مخيمات الوند بديالى بنسبة 20 بالمئة

2020/08/17 | 14:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مدير هجرة قضاء خانقين بمحافظة ديالى علي غازي آغا، انخفاض أعداد النازحين بالمحافظة بنسبة عشرين بالمئة.

وأكد آغا، في بيان أن مخيمات الوند شهدت انخفاضا بإعداد الأسر النازحة بنسبة عشرين بالمئة خلال الأسبوعين الماضيين بعد عودة العوائل إلى مناطقها المحررة، لافتا إلى أن المخيم كان يضم تسعمئة عائلة، مشيرا إلى استعداد وجبات أخرى لترك المخيم خلال الأيام المقبلة.

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