2020/08/17 | 14:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط حاويات محملة بأسلاك كهربائية تم التلاعب بوصفها ورسمها الجمركي في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وأكدت الهيئة في بيان أن شعبة البحث والتحري تمكنت عبر عمليات التدقيق للمعاملات الجمركية من ضبط ثلاث حاويات محملة بأسلاك كهربائية غير معزولة بوزن مئة وعشرة أطنان، تم التلاعب بقيمة الرسوم ووصف البضاعة ما تسبب بهر للمال العام.

وأشار البيان إلى إحالة المضبوطات وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الجمركية داخل المنفذ الحدودي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة المنافذ تضبط 3 حاويات محملة بأسلاك كهربائية مخالفة للضوابط بميناء أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة المنافذ تضبط 3 حاويات محملة بأسلاك كهربائية مخالفة للضوابط بميناء أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).