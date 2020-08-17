روسيا والصين تتخليان عن الدولار في تجارتهما

2020/08/17 | 14:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تتجه موسكو وبكين نحو التخلي عن العملة الأمريكية، ووصلت حصة الدولار في العمليات التجارية بين روسيا والصين إلى الحد الأدنى.وفي ظل ذلك أعرب اقتصاديون عن ثقتهم في أن هذا التعاون سينتهي في النهاية بـ”تحالف مالي”، والذي لن يكون فيه مكان للعملة الأمريكية.وأظهرت بيانات اقتصادية أن حصة الدولار في الحسابات التجارية بين البلدين […]

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