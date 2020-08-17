ذي قار.. تسجيل حالتي وفاة و133 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/08/17 | 14:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار_اين]سجلت محافظة ذي قار، الاثنين، حالتي وفاة و133 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الماضية.

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