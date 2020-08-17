عجز ميزانية تركيا 29.7 مليار ليرة في يوليو

2020/08/17 | 14:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] أظهرت بيانات من وزارة الخزانة التركية يوم الاثنين تسجيل الحكومة المركزية عجزا في الميزانية قدره 29.7 مليار ليرة (4.02 مليار دولار) في يوليو تموز، في حين بلغ العجز الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، 21.2 مليار ليرة.

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