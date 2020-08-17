2020/08/17 | 14:13 - المصدر: عين العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النفط: قدمنا 526 مليار دينار للوزارات والمحافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/17 | 14:13.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: قدمنا 526 مليار دينار للوزارات والمحافظات) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: قدمنا 526 مليار دينار للوزارات والمحافظات) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط: قدمنا 526 مليار دينار للوزارات والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).