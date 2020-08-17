ديالى تكشف عن ارتفاع باسعار العلف الحيواني بسبب قرار وزاري وتحذر من كارثة وشيكة

2020/08/17 | 14:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الاثنين، عن ارتفاع في اسعار العلف الحيواني خلال الاسابيع الماضية.وقال رئيس الاتحاد رعد مغامس التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” اسعار العلف الحيواني المخصصة للاسماك والدواجن 50 دولار اضافي للطن بعد قرار وزارة الزراعة منع استيراده ما ازاد من التكاليف المفروضة على المربين”.واضاف التميمي،ان” الامر […]

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