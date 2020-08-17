طارق حرب يصدر ايضاحاً حول قانون “العنف الاسري”

2020/08/17 | 14:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر الخبير القانوني طارق حرب، توضيحاً بشان “قانون مكافحة العنف الاسري”، الذي يعتزم البرلمان التصويت عليه.وقال حرب في إيضاح عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” إن “هدف القانون هو مكافحة العنف الأسري وليس قانوناً للعنف الأسري كما يكتبون ويرددون ويتظاهرون، فهنالك قانون لمكافحة الإرهاب وليس قانوناً للإرهاب”.وأضاف، “قانون مكافحة العنف الأسري أي منع العنف …

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