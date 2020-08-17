2020/08/17 | 14:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- عقد مجلس الوزراء قبل قليل، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحسب ما ذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء.هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يرأس الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء المركز الخبري الوطني.

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