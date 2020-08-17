الانبار: انفقنا 20 مليار دينار لإنجاز 45 مشروع خدمي في الفلوجة

2020/08/17 | 14:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اكد معاون مدير دائرة بلدية قضاء الفلوجة للشؤون الخدمات محمد شكر الدليمي ، الاثنين، الحكومة المحلية وبدعم من المنظمات الانسانية انفقت اكثر من 20 مليار دينار لإنجاز 20 مشروع خدمي في قضاء الفلوجة .وقال الدليمي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” دائرة بلدية الفلوجة اطلقت حملة في الشهر الثامن عام 2019 حملة […]

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