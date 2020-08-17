هيئة النزاهة تؤكد صدور أوامر استقدام بحق عدد من المسؤولين المحليين في نينوى

2020/08/17 | 14:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن تفاصيل أوامر الاستقدام الصادرة بحق عددٍ من المسؤولين المحليين في محافظة نينوى بتهمة التقصير والإهمال.

وأكدت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة أن أوامر الاستقدام صدرت بحق كل من قائممقام الموصل، ومدير البلدية والمدراء السابقين للتسجيل العقاري والتخطيط العمراني في المحافظة، بناء على وجود شبهات اهمال وتقصير في إزالة التجاوزات الحاصلة على أملاك الدولة في المحافظة من قبل اللجنة الإدارية المعنية بذلك، مشيرة إلى إحالة الملف إلى الجهات المعنية لاستكمال التحقيقات.

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