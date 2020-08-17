وزارة التخطيط: عدد سكان العراق سيبلغ نحو 47 مليون نسمة بحلول عام2025

2020/08/17 | 14:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجحت وزارة التخطيط، أن يبلغ عدد سكان العراق نحو سبعة واربعين مليون نسمة بحلول عام الفين وخمسة وعشرين.

المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، قال ان سوء التغذية في العراق يبرز على انه تحد مهم للصحة العامة، اذ يعاني واحد من كل اربعة اطفال دون سن الخامسة من العمر من توقف النمو.

واكد الهنداوي ان العراق واحدا من أكثر المجموعات السكانية شبابا في العالم، حيث يقدر عدد الـسـكـان الـذيـن تـقـل اعـمـارهـم عـن تسع عشرة سنة بنحو خمسين بالمئة معتبرا ان هذا الامـر سيزيد من الضغط على الموارد الاقتصادية التي هي نفسها اكـثـر نـدرة مـن اي وقـت مضى، بما في ذلك الغذاء والماء والبنية التحتية الحضرية والـخـدمـات الـعـامـة.

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