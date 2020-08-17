للحث على الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة.. صحة الرصافة تطلق أكبر حملات الرصد الوبائي

2020/08/17 | 14:20 - المصدر: قناة التغيير

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للحث على الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة التي من شأنها الحد من تفشي وباء كورونا… أطلقت دائرة صحة الرصافة أكبر حملات الرصد الوبائي الفعال والتوعية

وقال مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، ان الحملة تنفذ عبر فرق تابعة للقطاعات والمراكز الصحية المنتشرة في جانب الرصافة، وتركز على المناطق الشعبية المكتظة سكانيا منها العبيدي والحسينية والفحامة وقطاع الاستقلال وقضاء الراشدية والثعالبة والفضل وقطاع المدائن ومعظم المناطق الاخرى التابعة للرقعة الجغرافية لجانب الرصافة.

واوضح الساعدي انه تم خلال الحملة توزيع ملفات التوعية الخاصة بالفيروس بين المواطنين واصحاب المحال العامة والاسواق التي توضح اهم اعراض ومخاطر الوباء.

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