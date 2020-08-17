2020/08/17 | 14:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم عضو مجلس النواب ظافر العاني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، بتحويل العراق الى ساعي بريد لحمل الرسائل الإيرانية.

وأكد العاني في تغريدة على تويتر، ان العراق ليس مضطراً لحمل رسائل إيران إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لأن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي معنية بمصالح البلاد المفضلة على مصلحة أية دولة أخرى، مضيفا ان إيران تهدف الى تقزيم العراق في نظر المجتمع الدولي، عندما تحوله إلى مجرد ساعي بريد لرسائل فيلق القدس الإيراني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاني: العراق ليس ساعي بريد لحمل رسائل إيران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاني: العراق ليس ساعي بريد لحمل رسائل إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).