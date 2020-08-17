وكالة الاستخبارات تلقي القبض على 3 إرهابيين متورطين بتمويل داعش لوجستيا

2020/08/17 | 14:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية، القاء القبض على ثلاثة إرهابيين بناحية العلم في محافظة صلاح الدين.

وأشارت الوكالة في بيان، الى تلقيها معلومات استخبارية عن وجود ثلاثة ارهابيين هربوا من محافظة كركوك الى محافظة صلاح الدين، يقومون بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش الارهابي في جبال حمرين، شكلت على إثرها فريق عمل مختص تمكن من إلقاء القبض على الارهابيين الثلاثة، الذين عملوا على تمويل عصابات داعش لوجستيا، إضافة الى اعترافهم بالاشتراك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.

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