العشائر العربية تدعو لمقاضاة “المفتي”وتطالب بمحاسبته ووضعه “بقائمة الاٍرهاب”

2020/08/17 | 15:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… دعت العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها ذوي ضحايا الإرهاب منذ عام 2003 إلى تقديم شكاوى في المحاكم العراقية ضد مفتي البلاد مهدي الصميدعي، مطالبة الحكومة العراقية بمحاسبته ، كما طالبت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بإدراج الصميدعي ضمن قائمة الاٍرهاب الدولي.وقال المتحدث باسم العشائر العربية الشيخ مزاحم الحويت في بيان له […]

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