الديوانية.. 56 اصابة بكورونا دون تسجيل وفيات جديدة خلال 24 ساعة

2020/08/17 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

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الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في الديوانية

عدد الاصابات ٥٦عدد حالات الشفاء ٩٦التاريخ ٨/١٧

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين (17 آب 2020)، تأليف فريق استقصائي لمتابعة أسباب تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينيَّة للأشهر الأربعة الماضية التي تزامنت مع جائحة كورونا.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم – متابعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، سيما سادات لاري، اليوم الاثنين، تسجيل 165 حالة وفاة جديدة، ورصد الفي و247 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت لاري، ان "

بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر طبي، في ذي قار، الاثنين (17 آب 2020)، بتسجيل أكثر من 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعى الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الفحوصات المختبرية التي أجرتها المحافظة أثبتت إصابة 133 شخ

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