2020/08/17 | 15:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: حجم ما نواجهه من تحديات كبير جداً ولكننا عازمون على المضي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/17 | 15:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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