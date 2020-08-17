رئيس الجمهورية  يؤكد على ضرورة ضبط المنافذ الحدودية وتوحيد آليات العمل فيها

2020/08/17 | 15:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، على ضرورة ضبط المنافذ الحدودية وتوحيد آليات العمل فيها.وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل، اليوم الإثنين، ببغداد، رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي”.وأكد صالح خلال اللقاء، على “أهمية رفد ميزانية الدولة بإيرادات المنافذ الحدودية وتنمية …

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