عدد وفيات كورونا يتجاوز 50 ألفا في الهند

2020/08/17 | 15:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد الوفيات الإجمالي في الهند جراء فيروس كورونا، 50 ألف حالة الاثنين، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الإصابات إلى نحو مليونين و65 ألف حالة.

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