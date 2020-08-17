واع توثق ظاهرة تشققات التربة في صحراء النجف

2020/08/17 | 15:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في صحراء النجف الأشرف وتحديداً منطقة الرهبان التي تبعد ثلاثين كيلومتراً غرب مركز المحافظة ،اتجهت بنا العجلة ببطء تسير وعلى حذر خشية المرور في المناطق التي تشهد تشققات في التربة،

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