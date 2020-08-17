2020/08/17 | 15:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سيما سادات لاري يوم الاثنين أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنین 345 الفا و450شخصا، فيما تم تسجيل 165 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في ايران 19 ألفا و804اشخاص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفيات كورونا في إيران تلامس 20 الفا) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفيات كورونا في إيران تلامس 20 الفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).