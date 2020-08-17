2020/08/17 | 15:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط عجلة تم التلاعب بوصف البضاعة تهربا من دفع الرسوم الكمركية في منفذ زرباطية الحدودي.وقالت الهياة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان ” كوادرها في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط، ضبطت عجلة محمله بمادة (كارتون فارغ) بوزن إجمالي (18طن و660كغم) تم تغير وصف البضاعة والمنجزة معاملتها …

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