2020/08/17 | 15:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، اليوم الاثنين، ان التحديات البيروقراطية في العراق بحاجة الى قرارات جريئة وشجاعة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اكد خلال جلسة اليوم لمجلس الوزراء، على ان التحديات البيروقراطية في العراق بحاجة الى قرارات جريئة وشجاعة، وسنمضي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي: التحديات البيروقراطية في العراق بحاجة الى قرارات جريئة وشجاعة وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: التحديات البيروقراطية في العراق بحاجة الى قرارات جريئة وشجاعة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: التحديات البيروقراطية في العراق بحاجة الى قرارات جريئة وشجاعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).