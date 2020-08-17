علماء كنديون: الأزياء القطنية تحمي من “كوفيد – 19”

2020/08/17 | 15:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اثبت العلماء في وكالة الصحة العامة وجامعة “مانيتوب” الكندية أن القماش الذي يتضمن نسبة 100% من القطن يحمي الإنسان من الفيروس التاجي.وفي حال وقوع جسيمات “كوفيد-19” على سطح القماش القطني فإنها تموت خلال مدة لا تزيد عن يوم واحد.وقال الخبراء إن استخدام الكمامات المصنوعة من القطن يعد أفضل وسيلة تحمي من […]

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