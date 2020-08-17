2020/08/17 | 15:16 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة..
اثبت العلماء في وكالة الصحة العامة وجامعة “مانيتوب” الكندية أن القماش الذي يتضمن نسبة 100% من القطن يحمي الإنسان من الفيروس التاجي.
وفي حال وقوع جسيمات “كوفيد-19” على سطح القماش القطني فإنها تموت خلال مدة لا تزيد عن يوم واحد.
وقال الخبراء إن استخدام الكمامات المصنوعة من القطن يعد أفضل وسيلة تحمي من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء كنديون: الأزياء القطنية تحمي من “كوفيد – 19”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اثبت العلماء في وكالة الصحة العامة وجامعة “مانيتوب” الكندية أن القماش الذي يتضمن نسبة 100% من القطن يحمي الإنسان من الفيروس التاجي.
وفي حال وقوع جسيمات “كوفيد-19” على سطح القماش القطني فإنها تموت خلال مدة لا تزيد عن يوم واحد.
وقال الخبراء إن استخدام الكمامات المصنوعة من القطن يعد أفضل وسيلة تحمي من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء كنديون: الأزياء القطنية تحمي من “كوفيد – 19”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء كنديون: الأزياء القطنية تحمي من “كوفيد – 19”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).