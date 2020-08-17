سان جيرمان يتلقى ضربة موجعة قبيل مواجهة لايبزيغ

2020/08/17 | 15:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن باريس سان جيرمان، أن حارس مرماه الكوستاريكي كيلور نافاس، لن يتمكن من المشاركة في مباراة الفريق ضد لايبزيغ، المقررة غدا الثلاثاء في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.وقال النادي الباريسي عبر موقعه الرسمي، إن “نافاس يواصل الخضوع لإعادة التأهيل بعد إصابة في الفخذ الأيمن (تعرض لها في المباراة الأخيرة ضد أتلانتا).[…]

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