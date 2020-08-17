القبض على ثلاثة “ارهابيين” مسؤولين عن الدعم اللوجستي لداعش

2020/08/17 | 15:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية القاء القبض على ثلاثة “ارهابيين” مسؤولين عن الدعم اللوجستي لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين.وقالت الوكالة في بيان لها وتليته (المستقلة) اليوم الاثنين انه “بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود ثلاثة ارهابيين هربوا من محافظة كركوك الى محافظة صلاح الدين يقومون بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش الارهابي […]

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