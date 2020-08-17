باحث امني يكتشف ثغرة تقنية: انستغرام يحتفظ بالصور والفيديوهات حتى لو حذفها المستخدم!

2020/08/17 | 15:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تمكن باحث أمني يدعى ​​Saugat Pokhare، من اكتشاف ثغرة في منصة انستغرام تسمح بالحفاظ على الصور والفيديوهات والبيانات، حتى بعد حذفها من قبل المستخدم وذلك بسبب خطأ تقني، ليتحصل على مكافآة قدرها 6 الاف دولار.وأبلغ الباحث عن الخطأ في أكتوبر من العام الماضي من خلال برنامج bug bounty الخاص بـ “إنستغرام”، […]

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