2020/08/17 | 15:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الشخصية المرشحة لتدريب برشلونة للموسم المقبل.وحسم رئيس برشلونة بارتوميو مصير مدرب الفريق كيكي سيتين مساء أمس الأحد بالقول إن الأخير أصبح خارج النادي، وذلك بعد الخسارة التاريخية التي مني بها الفريق الكتلوني أمام بايرن ميونخ الألماني بثمانية أهداف لهدفين في دوري أبطال أوروبا.وقال الصحفي الرياضي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالد قد يكون خليفة “سيتين” لقيادة برشلونة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رونالد قد يكون خليفة “سيتين” لقيادة برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).