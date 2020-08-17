تشغيل معمل اوكسجين قاعدة بلد: 100 قنينة “عسكرية” يوميًا بطريقها للمستشفيات (صورة)

2020/08/17 | 15:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عرق: بغداد اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، عن تشغيل واعادة تأهيل معمل اوكسجين قاعدة بلد الجوية والذي ينتج 100 قنينة يوميًا سعة 40 لتر.وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “بناءً على توجيه وزير الدفاع ،ورئيس اركان الجيش ومتابعة واشراف قائد القوة الجوية، اعادت القيادة تأهيل معمل الأوكسجين […]

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