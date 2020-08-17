حديث قصير حول: اتفاقية اسرائيل والامارات - خسرو ساية

2020/08/17 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خسرو_ساية إن ما أعلن عنه قبل أيام، فيما يخص اتفاقية إسرائيل والإمارات، ما هو إلا مقدمة لاتفاقية اشمل تبلغ تطبيع العلاقات ما بين الطرفين.



وعليه تصبح الإمارات ثالث دولة تطبع علاقاتها مع إسرائيل بعد مصر والأردن، اللذان عقدا اتفاقية على الغرار ذاته في 1979 و1994، وتخرج عبرها من صراع عرف باسم "الصراع العربي الإسرائيلي".



كانت لهذه الاتفاقية خلفية، ولكن لماذا يعلن عنها الآن؟ ماهي أهداف كل من طرفيها بهذه الاتفاقية؟ ......





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