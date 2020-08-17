العراق يستورد حلويات إيرانية بنحو 25 مليون دولار خلال 3 أشهر فقط

2020/08/17 | 15:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المتحدث باسم هيئة الجمارك الإيرانية روح الله لطفي، عن مجمل الإيرادات المتحققة من تصدير الحلويات الى العراق.

وأوضح لطفي ان بلاده صدرت للفترة الواقعة بين شهري آذار وتموز الماضيين، كميات من الحلويات بقيمة مئة واثنين وخمسين مليونا وثمانمئة وتسعين الف دولار، الى مختلف دول العالم، مبينا ان العراق استورد حلويات إيرانية خلال تلك الفترة بمبلغ أربعة وعشرين مليونا وسبعمئة وثمانية وعشرين الف دولار، وهو ما يضعه بالمرتبة الأولى في قائمة المستوردين.

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