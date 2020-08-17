مصدر: شركات محلية تعمل داخل قاعدة عين الاسد الجوية دون علم الحكومة المركزية

2020/08/17 | 15:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر أمني، الاثنين، بوجود شركات محلية واجنبية تعمل داخل قاعدة عين الاسد الجوية غربي الانبار ، دون تنسيق مع الحكومة المركزية.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “شركات محلية في مختلف المجالات تعاقدت مع الجانب الامريكي للعمل داخل قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، التي تخضع عدد من مبانيها […]

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