خلال شهر واحد في 2020.. العجز في الميزانية التركية مقارب للعراقية!

2020/08/17 | 15:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سجلت وزارة الخزانة والمالية التركية اليوم الإثنين عجزاً في الميزانية بقيمة 21,3 مليار دولار (أكثر من 139 مليار ليرة تركية) في الفترة من كانون الثاني إلى تموز.وارتفعت إيرادات الميزانية 9% على أساس سنوي لتصل إلى 82,8 مليار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2020.وبلغ إجمالي إيرادات الموازنة 86,5 مليار ليرة […]

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