2020/08/17 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال جلسة اليوم لمجلس الوزراء:

🔵 التحديات البيروقراطية في العراق بحاجة الى قرارات جريئة وشجاعة، وسنمضي بها للسير بالطريق الصحيح ولخدمة أبناء شعبنا .

🔵 بوجود البيروقراطية والروتين لن نصل بالبلد الى نتائج إيجابية، وسيبقى الجميع في مكانه ونتراجع بما ينعكس سلباً على القطاعات كافة .

🔵 حجم ما نواجهه من تحديات كبير جداً، وهناك من يسعى لإعاقة العمل، ولكننا عازمون على المضي والتقدم للأمام.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء17-آب-2020

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- الديوانية

اعلنت مدير دائرة صحة محافظة الديوانية، لمياء الحسناوي، الإثنين (17 آب، 2020)، بتسجيل 56 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الحسناوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين (17 آب 2020)، تأليف فريق استقصائي لمتابعة أسباب تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينيَّة للأشهر الأربعة الماضية التي تزامنت مع جائحة كورونا.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم – متابعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، سيما سادات لاري، اليوم الاثنين، تسجيل 165 حالة وفاة جديدة، ورصد الفي و247 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت لاري، ان "

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي: التحديات البيروقراطية في العراق بحاجة إلى قرارات جريئة وشجاعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي: التحديات البيروقراطية في العراق بحاجة إلى قرارات جريئة وشجاعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).