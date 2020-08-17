هذا جدول زيارة رئيس الوزراء العراقي الى واشنطن

2020/08/17 | 15:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي العاصمة الأميركية واشنطن على رأس وفد وزاري كبير، في 18 من آب اغسطس الجاري....

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