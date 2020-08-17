2020/08/17 | 15:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: نحتاج قرارات جريئة وشجاعة لمواجهة ’تحديات البيروقراطية’ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/17 | 15:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: نحتاج قرارات جريئة وشجاعة لمواجهة ’تحديات البيروقراطية’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: نحتاج قرارات جريئة وشجاعة لمواجهة ’تحديات البيروقراطية’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).