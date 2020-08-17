رئيس الجمهورية يشدد على توحيد آليات عمل المنافذ الحدودية

2020/08/17 | 15:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الإثنين، على توحيد آليات عمل المنافذ الحدودية.

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