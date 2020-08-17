الكاظمي : بوجود البيروقراطية والروتين لن نصل بالبلد الى نتائج إيجابية

2020/08/17 | 15:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عزمه على المضي والتقدم للأمام، فيما اشار الى ان التحديات البيروقراطية في العراق بحاجة الى قرارات جريئة وشجاعة.

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