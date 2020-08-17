الجامعات العراقية خارج تصنيف شنغهاي لأفضل ألف جامعة بالعالم

2020/08/17 | 15:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة اختفت الجامعات العراقية بالكامل، عن قائمة تصنيف شنغهاي لأفضل الف جامعة في عام 2020، بحسبما نشرت جامعة “جياو تنغ”.وأظهرت الإحصائية التي نشرتها الجامعة أن “جامعة هارفارد الأميركية احتلت المرتبة الأولى ومن ثم ستانفورد الأميركية أيضاً المرتبة الثانية، ومن ثم كمبريدج البريطانية المرتبة الثالثة، مبينة أن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) الأميركي احتل […]

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