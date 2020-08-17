تحالف الحكيم : ندعم اي اتفاق تتوصل اليه اربيل و بغداد ولكن بشرط

2020/08/17 | 15:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلن تحالف عراقيون بزعامة عمار الحكيم، عن دعمه لأي اتفاق تتوصل اليه حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لحل الخلافات والقضايا العالقة ولكن شريطة مراعاة مصلحة المكونات في البلاد كافة.فيما أوضح التحالف انه فيما يتعلق بزيارة الكاظمي الى واشنطن المقررة في العشرين من شهر آب الجاري أكد ” المجتمعون اهمية انفتاح العراق على الجميع […]

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