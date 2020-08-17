سائرون يدعو الحكومة لإصدار موقف صريح من التطبيع “الاماراتي الصهيوني”

2020/08/17 | 15:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… دعا تحالف سائرون ، الاثنين، الحكومة الاتحادية لاصدار موقف واضح من التطبيع بين الامارات والكيان الصهيوني.وقال عضو التحالف بدر الزيادي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الدستور العراقي ذكر صراحة بعدم التطبيع مع الكيان الصهيوني فضلا عن حجب ذكر اسمه كونه يعد اعترافا بهذا الكيان”، لافتا الى ان “التطبيع الاخير بين الكيان الصهيوني […]

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