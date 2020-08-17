شاهد: نساء يطلقن الـ”هلاهل” وينثرن “الواهلية” على رؤس عمال فرحًا بتنفيذ شبكة مجاري ثقيلة في الزبير!

2020/08/17 | 15:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اقدمت امرأة في محافظة البصرة، على نثر الحلوى او ما يسمى بـ”الواهلية” باللهجة العراقية الشعبية، على رؤس عمال إحدى الشركات فرحًا بالمباشرة بتنفيذ شبكة المجاري الثقيلة في قضاء الزبير.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق” قيام المرأة بنثر الحلوى واطلاق “الهلاهل” خلال قيام عمال احدى الشركات بتنفيذ شبكة المجاري الثقيلة في حي […]

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