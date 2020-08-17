الجمارك: إيراداتنا بلغت أكثر من ملياري دينار خلال يوم واحد

2020/08/17 | 16:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت الهيئة العامة للجمارك، إجمالي ايراداتها المتحققة ليوم أمس الأحد، 16 آب/أغسطس في مراكزها الجمركية.

قالت الهيئة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "إيرادات الجمارك خلال يوم أمس الأحد بلغت (٢٠٦٤٠٠٠٠٠٠) مليارين وأربعة وستون مليون دينار على الرغم من تصفير الرسوم الجمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق أغلب المنافذ الحدودية بسبب جائحة كورونا".

أضاف البيان، أن "الهيئة وفي ظل الظروف العصيبة اقتصاديًا وصحيًا والتي تمر على بلدنا العزيز تستمر كوادرها العاملة في كافة المديريات و المراكز الجمركية بالمساهمة الفعالة في الوقوف عونا لشعبهم ووطنهم متحدين كافة التحديات ومعوقات العمل للارتقاء بعملهم وتحقيق أعلى الإيرادات".

وأشار إلى أن "الهيئة ساهمت في تسهيل دخول آلاف الشحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وعلى مدار الساعة ليلًا ونهارًا وبجهود ومتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا في الهيئة بغية تسهيل انسيابية دخول الإرساليات إلى البلد للمواد الأساسية والغذائية خصوصًا الأدوية البشرية لإيصالها إلى المستهلك في ظل الأزمة الحالية".

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