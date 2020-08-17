تنبيه قانوني حول تسمية قانون

2020/08/17 | 16:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرنبه الخبير القانوني طارق حرب، إلى ملاحظة تتعلق بتسمية قانون جديد يعتزم البرلمان إقراره للحد من العنف الأسري.

قال حرب في إيضاح تابعه "ألترا عراق"، إن "هدف القانون هو مكافحة العنف الأسري وليس قانونًا للعنف الأسري كما يكتبون ويرددون ويتظاهرون، فهنالك قانون لمكافحة الإرهاب وليس قانونًا للإرهاب".

وأضاف حرب "قانون مكافحة العنف الأسري أي منع العنف ومعاقبة من يرتكبه كما هو في طبيعته وحقيقته ومسلكه وهدفه وليس قانون عنف أسري بدون مكافحة لذا كان اللازم أن يقولوا في الإعلام والتظاهرات (قانون مكافحة العنف الأسري)، أي لا بد من أن يسبق قولهم قانون العنف الأسري كلمة (مكافحة)، ودليلنا في ذلك قانون مكافحة الاتجار بالبشر وليس قانون الاتجار بالبشر وقانون مكافحة الإرهاب وليس قانون إرهاب، وقديمًا قيل اختلاف العبارات يقود إلى اختلاف الاعتبارات وتباين الأسماء يترتب عليه تباين المسميات فهنالك تباين واختلاف بين قانون للعنف الأسري وقانون مكافحة العنف الأسري".

وتابع، "فأقلعوا عن قانون العنف الأسري ورددوا قانون مكافحة العنف الأسري يا أيها المتظاهرون لأن الأساس هو قانون مكافحة العنف وليس قانونًا للعنف كما تقولون وتكتبون وتتظاهرون فالصواب والسداد هو قانون مكافحة العنف الأسري وليس قانون العنف الأسري".

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